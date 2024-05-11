التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والشباب في دوري روشن

أعلن الجهاز الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه أمام الشباب في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الشباب مع الأهلي على ملعب الأول في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 55 نقطة، حصيلة 30 مباراة، حيث فاز الراقي في 16 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات، وخسر في مثلهم.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الشباب في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 41 نقطة جمعهم من خوضه 30 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وخسر في مثلهم، بينما تعادل في 8 مواجهات.

تشكيل الأهلي أمام الشباب:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ريان حامد، روجير إيبانيز، عبدالله العمار، عبدالباسط هندي.

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسيه، رياض محرز.

خط الهجوم: ألان سانت ماكسيمان، فراس البريكان، روبرتو فيرمينو.

وفي سياق متصل أعلن فيتور بيريرا المدير الفني لفريق الشباب، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

تشكيل الشباب أمام الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

خط الدفاع: حمد اليامي، إياجو سانتوس، نادر الشراري، رومان سايس.

خط الوسط: متعب الحربي، جوستافو كويلار، مصعب الجوير.

خط الهجوم: حسين القحطاني، يانيك كاراسكو، حبيب ديالو.