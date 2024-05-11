الهلال بطلًا للدوري السعودي بعد الفوز على الحزم

نجح فريق الهلال في حسم لقب الدوري السعودي بشكل رسمي، وذلك بعد الفوز على نظيره الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

واستضاف ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية أحداث مباراة الهلال والحزم في الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال هدفين في الدقيقتين 15، 40+3،

وأضاف أحمد الجويد لاعب الحزم الهدف الثالث للهلال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، بينما سجل سيرجي سافيتش لاعب الهلال الهدف الرابع للزعيم في الدقيقة 45+6.

وبهذه النتيجة فقد رفع الهلال رصيده للنقطة 89، وتُوج بلقب الدوري السعودي لهذا الموسم، وللمرة التاسعة عشر في تاريخه.