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    سبتمبر - سبتمبر

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    سبتمبر - سبتمبر

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فريق التحرير

11 مايو 2024

“BYD” تطلق سيارتها الكهربائية “Sea Lion 07” بسعر يبدأ من 26250 دولارًا

منوعات
“BYD” تطلق سيارتها الكهربائية “Sea Lion 07” بسعر يبدأ من 26250 دولارًا

كشفت BYD النقاب عن سيارتها الجديدة Sea Lion 07، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية متوسطة الحجم تُعدّ إضافة جديدة إلى سلسلة Ocean.

تتمتع Sea Lion 07 بتصميم أنيق ورياضي مستوحى من السيارة النموذجية Ocean-X، مع مقابض أبواب قابلة للسحب ومصابيح أمامية مميزة.

تعتمد السيارة على منصة e-Platform 3.0 Evo المُحسّنة، التي تُتيح لها نطاقًا واسعًا من الميزات المُبتكرة، بما في ذلك نظام الدفع الإلكتروني الذكي 12 في 1 ونظام مساعدة السائق المتقدم  DiPilot 100.

تتوفر Sea Lion 07 بأربعة إصدارات، تبدأ أسعارها من 26250 دولارًا لإصدار Standard، وتصل إلى 33200 دولار لإصدار 4WD Smart.

تُقدم جميع الإصدارات نطاقًا واسعًا من المدى، يتراوح بين 550 و610 كم، مع أوقات تسارع سريعة من 0 إلى 100 كم في الساعة تتراوح بين 6.7 و7.3 ثانية، ويمكن شحن البطارية إلى 80 في المئة خلال 25 دقيقة.

وتحتوي BYD Sea Lion 07 على عجلة قيادة ذات قاع مسطح بأربعة أذرع، ومحدد تروس كريستالي، وأزرار مادية لعناصر التحكم الأساسية.

وتتميز أيضًا بتصميم داخلي فخم ومريح، مع شاشة واقع معزز عبر الزجاج الأمامي بقياس 50 بوصة وشاشة مركزية بقياس 15.6 بوصة ونظام صوت Dynaudio مكون من 12 مكبر صوت.

تُعدّ Sea Lion 07 خيارًا مُنافسًا لسيارة Tesla Model Y، وتُقدم مزيجًا من الأداء والتقنية والراحة بأسعار تنافسية.

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