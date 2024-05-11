بعد حسمه اللقب.. الهلال يحقق أرقامًا قياسية في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال أرقامًا قياسية في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، والتي حسم لقبها للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

وتُوج الهلال بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك بعدما فاز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، في إطار الجولة الحادية والثلاثين.

ووصل الهلال للنقطة 89 في رصيده، بفارق 12 نقطة عن النصر الذي يتواجد في وصافة جدول ترتيب الدوري، ليحسم الزعيم اللقب لصالحه وقبل نهاية البطولة بثلاث جولات.

ويعد الهلال الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي، بواقع 19 مرة، ويأتي بعده ناديي النصر والاتحاد بواقع 9 ألقاب لكل فريق.

وحقق الهلال أكثر من رقم تاريخي هذا الموسم في بطولة الدوري، فقد وصل الزعيم للأعلى عددًا من النقاط برصيد 89، وسجل الأرزق أعلى عدد انتصارات في البطولة بواقع 29 فوزًا.

وسجل الهلال 24 فوزًا متتاليًا في بطولة الدوري، كما أحرز الزعيم أيضًا أعلى عددًا من الأهداف بواقع 95 هدفًا.