التعادل الإيجابي يحسم مباراة الرائد والطائي في الدوري

انتهت أحداث مباراة الرائد والطائي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في إطار بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى الرائد مع الطائي على ملعب الأول في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وسجل أبراهيم النخلي لاعب الطائي هدف فريقه في الدقيقة 29، فيما عاد فريق أحرز محمد فوزير لاعب الرائد هدف تعادل فريقه في الدقيقة51.

وحصد كل فريق نقطة ليصبح رصيد 32 نقطة متواجدًا في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، حيث خاض 31 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في مثلهم، وخسر في 15 لقاء.

وفي المقابل يتواجد الطائي في المركز قبل الأخير ولديه 28 نقطة، حيث لعب 31 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في مثلهم، بينما تعرض للهزيمة 17 مواجهة.

جدير بالذكر أن الهلال حسم لقب الدوري السعودي للمرة التاسعة عشر في تاريخه، وقبل انتهاء المسابقة بثلاث جولات، وذلك بعدما فاز على الحزم اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف.