هل يفعلها مجلس الأمن؟

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  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

11 مايو 2024

هل يفعلها مجلس الأمن؟

رأي الوئام
هل يفعلها مجلس الأمن؟

تمثل موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 143 دولة على قرار يؤكد أن فلسطين مؤهلة للحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة خطوة مهمة للتضامن العالمي مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في إقامة دولته المستقلة.

إن هذا الإجماع الدولي الكبير، يعزز من فرص حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين الذي طرحته المبادرة العربية التي تقدمت بها السعودية قبل أكثر من 20 عامًا وينهي الصراع الذي يعرقل عملية التنمية والاستقرار في المنطقة.

إن الأمل الآن معقود على مجلس الأمن لإقرار حق فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية حيث من شأن هذا القرار أن يساعد على وضع حل الدولتين موضع التنفيذ خاصة وأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض لإجهاض قرار المجلس الشهري الماضي حول هذا الشأن.

إن أمريكا والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مدعوة إلى الاستماع إلى صوت الضمير الإنساني والسير في نفس المسار دون عرقلة أو فيتو الأمر الذي يمكن البناء عليه لإعادة الاستقرار السياسي إلى المنطقة.

وهذا القرار هو انتصار للجهود السعودية والعربية والإسلامية حيث سعت المملكة بوصفها رئيس اللجنة الإسلامية العربية المكلفة من القمة الطارئة ببلورة موقف دولي رافض للحرب في غزة وداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

لقد قادت السعودية التحركات الدولة واستضافت اللقاءات والقمم والمؤتمرات والتي كان آخرها مع دول الاتحاد الأوروبي حيث تمكنت الجهود السعودية من تغيير مواقف دول الاتحاد الأوروبي لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما أعلنت العديد من الدول الأوروبية أنها تدرس الاعتراف باستقلال فلسطين.

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