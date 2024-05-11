الأهلي يفوز على الشباب بهدفي كيسيه وفرمينو

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

وواجه الشباب نظيره الأهلي على ملعب الأول في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن.

وسجل هدفي الأهلي كلا من فرانك كيسيه في الدقيقة 45+10، روبرتو فيرمينو في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

بينما سحل يانيك كاراسكو لاعب الشباب هدف فريقه الوحيد في المباراة أمام الأهلي، في الدقيقة 19.

وبهذا فقد حصد الأهلي ثلاث نقاط جديدة ليصبح رصيده 58 نقطة، جمعهم من 31 مباراة، حيث فاز الراقي في 17 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات، وخسر في مثلهم.

فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 41 متواجدًا في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي، حصيلة 31 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة، تعادل في 8 مواجهات، بينما هُزم في 12 لقاء.

وفي سياق آخر فقد نجح نادي الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك بعدما فاز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، في إطار الجولة الحادية والثلاثين.