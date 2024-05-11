فوائد متعدّدة.. أهميّة تحفيز الأبوين للأبناء قبل الامتحانات

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    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
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    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

11 مايو 2024

فوائد متعدّدة.. أهميّة تحفيز الأبوين للأبناء قبل الامتحانات

مقالات متخصصة
فوائد متعدّدة.. أهميّة تحفيز الأبوين للأبناء قبل الامتحانات

الدكتور محمد عبدالله – أخصائي التربية السلوكية والنفسية وثقافة الأطفال

تقترب الامتحانات وتزداد أجواء التوتّر والقلق في الأسر، خوفا على أبنائهم من عدم تحصيل النتائج المرجوّة والحصول على معدلات التفوّق المنشودة، ويجب على الآباء والأمهات أن يحرصوا على عدم تصدير الخوف والتوتّر قدر الإمكان لأبنائهم.

الإشادة بالأبناء في نطاق الأسرة، لا سيما من الأم أمام الأب والأقارب، لأنها تمنح الطلاب طاقة نفسية إيجابية ممتازة، تساعدهم نفسيا على تجاوز أي مصاعب أو امتحانات.

يجب أيضا أن تهتم الأمهات في المنزل بمدح الأبناء وعدم تحميلهم فوق طاقتهم ومنحهم الطاقة الإيجابية التي تدفعهم للاستذكار والمراجعة ومحاولة تحصيل ما فاتهم.

تعمُّد تصدير اللوم والانتقادات المتتالية للطلاب في المنزل، يصيب بخيبة أمل وسقطات نفسية كبيرة للأبناء.

تحفيز الأبناء بوعدهم بالسفر أو شراء شيء تم وعده به، مع تحقيق التفوّق وتحصيل نتائج جيّدة في الامتحانات، ما يعطي حافز أداء أعلى مع الامتحانات.

الحديث المستمر أمام الأبناء عن مكانة المتفوّقين والجوائز التي يحصلون عليها مع انتهاء الامتحانات وظهور النتائج، يشجّع الطلاب بقوة على بذل أقصى جهد وطاقة ممكنة لتحقيق نتائج مميزة في آخر العام الدراسي.

مِن المهم أيضا عدم تكرار المقارنة بين الأبناء والآخرين من أقرانهم لعدم تصدير العجز في بعض الأحيان، ويمكن الاعتماد على ذكر نماذج اجتماعية متفوّقة ورموز استطاعت أن تفيد الآخرين في ميادين العمل والعلم كنوعٍ من التحفيز على التفوّق.

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