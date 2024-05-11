جيسوس يكشف آخر تطورات تجديد عقده مع الهلال

كشف جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، عن موعد المفاوضات لتجديد تعاقده مع الزعيم.

وتُوج الهلال بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك بعدما فاز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، في إطار الجولة الحادية والثلاثين.

وقال جيسوس في تصريحات للمؤتمر الصحفي: “سيأتي المحامي الخاص بي في الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة مع المسئولين بشأن تجديد عقدي مع الهلال”.

وعن التتويج بالدوري قال: “هدفنا كان حصد البطولات، وحققنا دوري صعب، وبأرقام غير مسبوقة، واللاعبين يستحقوا الاحتفال بهم، بعدما قدموا من تضحيات خلال الموسم”.

وأضاف: “هدفنا هو تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا، وكأس العالم للأندية، والاحتفاظ بلقب الدوري السعودي”.