مقتل امرأة وإصابة 29 في هجوم أوكراني على بيلجورود الروسية

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، اليوم السبت، إن امرأة قتلت وأصيب 29 شخصاً، بينهم طفل، في قصف نفذته القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق تيليجرام للرسائل “تعرضت مدينة بيلجورود ومنطقة بيلجورود لقصف مكثف من القوات المسلحة الأوكرانية”، ولم يذكر متى وقع القصف.

ولم يتسن لرويترز التأكد من تفاصيل الأمر من مصادر مستقلة.

وقال جلادكوف إن 49 شقة في 22 بناية سكنية وأربعة مبان تجارية تضررت، كما تعرضت أربعة أسطح لمبان سكنية لقصف مباشر.

وأضاف أن مستشفى بالمدينة ومستشفى إقليمي للأطفال ومدرسة ومنشأتين رياضيتين تضررت أيضاً.