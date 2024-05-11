التشخيص المبدئي لإصابة ماكسيمان

كشفت تقارير صحفية عن التشخيص المبدئي لإصابة آلان ماكسيمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وتعرض ماكسيمان للإصابة خلال مشاركته مع فريقه أمام الشباب، والتي على إثرها لم يستكمل المباراة التي أقيمت في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة ماكسيمان بتمزق في العضلة الخلفية.

وأشارت الرياضية إلى أن تم نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات الخاصة لإجراء فحوصاتٍ إضافية له، والتأكد تمامًا من نوعية إصابته.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيده 58 نقطة، جمعهم من 31 مباراة، حيث فاز الراقي في 17 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات، وخسر في مثلهم.

فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 41 متواجدًا في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي، حصيلة 31 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة، تعادل في 8 مواجهات، بينما هُزم في 12 لقاء.