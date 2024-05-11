ياسين بونو: الهلال مثل العائلة ونرغب في إنهاء الدوري دون هزيمة

أكد ياسين بونو حارس مرمى الهلال، بأن الفريق يرغب في إنهاء بطولة الدوري دون هزيمة، مشيرًا إلى أنه تحقيق اللقب مع الزعيم إنجاز مهمًا بالنسبة له.

وتُوج الهلال بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك بعدما فاز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، في إطار الجولة الحادية والثلاثين.

ووصل الهلال للنقطة 89 في رصيده، بفارق 12 نقطة عن النصر الذي يتواجد في وصافة جدول ترتيب الدوري، ليحسم الزعيم اللقب لصالحه وقبل نهاية البطولة بثلاث جولات.

وقال بونو في تصريحات لقناة “ssc”: “تجربتي مع نادي الهلال ممتازة، وتشعر بأن الفريق مثل العائلة، وهناك روح قتالية من اللاعبين وتنافسية تجعلك تحقق الفوز”.

وتابع: “كان هدفنا تحقيق اللقب والحمد لله حققناه، ونرغب في الفوز بالدوري دون هزيمة، واللعب مع فريق يريد الفوز بكل المباريات، أمر مختلف، ويجب أن تكون حاضرًا ذهنيًا”.

وعن شعوره بالتتويج بأول لقب محلي: “لقد سبق لي بأنني حضرت اللقب مع الوداد وأتلتيكو مدريد، ولكن هذا إنجازًا مهمًا بالنسبة لي”.

وأختتم: “نريد إنهاء بطولة الدوري دون هزيمة، وأيضًا نريد الفوز في نهائي الكأس”.