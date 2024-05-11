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12 مايو 2024

نيفيز: سعداء بتحقيق لقب الدوري رغم صعوبته ولدينا جماهير تتواجد في كل الملاعب

رياضة
نيفيز: سعداء بتحقيق لقب الدوري رغم صعوبته ولدينا جماهير تتواجد في كل الملاعب

أكد روبن نيفيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بأن أحد أهداف الفريق الرئيسية كان التتويج بالدوري، مشيرًا إلى أنهم كانوا يعلمون بأن البطولة صعبة بسبب توافد لاعبين جيدين لكل الأندية.

وتُوج الهلال بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك بعدما فاز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، في إطار الجولة الحادية والثلاثين.

ووصل الهلال للنقطة 89 في رصيده، بفارق 12 نقطة عن النصر الذي يتواجد في وصافة جدول ترتيب الدوري، ليحسم الزعيم اللقب لصالحه وقبل نهاية البطولة بثلاث جولات.

وقال نيفيز في تصريحات لبرنامج أكشن مع وليد: “نحن سعداء للغاية، فقد كان أحد أهدافنا الرئيسية هو تحقيق لقب الدوري، وكنا نعلم أن هذا الموسم سيكون صعب للغاية، بسبب قدوم لاعبين جيدون لكل الأندية”.

وتابع: “كان دوري تنافسي قوي وقمنا بعمل جيد حتى الآن، لن نخسر أي مباراة في الدوري وهذا شيء سيبقى في الذاكرة، ويتبقى ثلاث مباريات، ونريد أن نبقى بنفس النسق، ونتمنى تحقيق البطولة الثالثة أيضًا”.

وأكمل: “واجهنا فرق جيدة كثيرة منها النصر، فهو فريق جيد، وكذلك الأهلي والاتحاد والاتفاق والتعاون”.

وتطرق للحديث عن الجماهير قائلا: “نحن لدينا جماهير تتواجد في كل الملاعب، لذلك فنحن مع جماهيرنا نشعر بأننا نلعب في أرضنا على كل الملاعب، ولا أشعر بتأثير كبير للجماهير الآخرى، لأن جماهيرنا دائما متواجدة”.

 

 

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