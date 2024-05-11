خبير تحكيمي يُعلق على 7 حالات لمباراة الأهلي والشباب

علق الخبير التحكيمي سمير عثمان، على 7 حالات لمباراة الأهلي والشباب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الأهلي على الشباب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وقال سمير عثمان في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “لدينا 7 حالات في مباراة الأهلي والشباب، الحالة الأولى كانت في الدقيقة 17، ولا يوجد ركلة جزاء للشباب، لأن ميندي حارس الأهلي وصل للكرة بدون أرتكاب أي خطأ مع لاعب الشباب، وقرار الحكم باستمرار اللعب سليم”.

وتابع: “الحالة الثانية في الدقيقة 19، احتساب هدف للشباب وهذا صحيح لأن زوايا التصوير لم توضح إذا كانت الكرة لمست يد اللاعب أم لا”.

وأكمل: “الحالة الثالثة في الدقيقة 39، وقرار الحكم صحيح بإلغاء هدف للأهلي، لأن هناك تسلل من لاعب الأهلي”.

وأضاف: “الحالة الرابعة في الدقيقة 9 من الوقت الإضافي للشوط الأول، وهي هدف الأهلي سليم ولا يوجد به تسلل”.

وأوضح: “الحالة الخامسة في الدقيقة 47، لعب بتهور من قبل لاعب الأهلي على لاعب الشباب، وكان هناك أيضًا هجوم واعد، وإشهار البطاقة الصفراء من قبل الحكم قرار سليم”.

وواصل: “الحالة السادسة في الدقيقة 55، هدف الأهلي سليم بدون أي ارتكاب أخطاء ن فراس البريكان، وقرار الحكم سليم باحتساب الهدف”.

وأختتم: “والحالة الأخيرة كانت في الدقيقة 73، لا توجد ركلة جزاء للأهلي، ومدافع الشباب نجح في استخلاص الكرة من لاعب الأهلي بدون أي خطأ، وكان قرار الحكم سليم باستمرار اللعب”.