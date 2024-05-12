العقود الآجلة لبرنت تتراجع 0.2% خلال أسبوع لأقل من 83 دولارا للبرميل مع صعود الدولار

تراجعت أسعار النفط نحو دولار للبرميل، الجمعة، في غمرة تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تشير إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول وهو ما قد يعوق الطلب من أكبر مستهلكي الخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار أي 1.3% لتبلغ 82.79 دولار للبرميل عند التسوية، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا واحدا أي 1.3% ليبلغ 78.26 دولار للبرميل عند التسوية.

وعلى مدى الأسبوع، سجل برنت خسارة 0.2%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بنسبة 0.2% في تراجع للأسبوع الثاني على التوالي.