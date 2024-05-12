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فريق التحرير

12 مايو 2024

انخفاض أرباح “موبايلي” بـ 14.5% على أساس فصلي بالربع الأول 2024

اقتصاد
انخفاض أرباح “موبايلي” بـ 14.5% على أساس فصلي بالربع الأول 2024 موبايلي

تراجع صافي ربح شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” بنسبة 14.5% في الربع الأول من 2024 على أساس فصلي، ليسجل نحو 638 مليون ريال بالمقارنة مع صافي ربح نحو 746 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

أما على أساس سنوي، فارتفاع صافي أرباحها بنسبة 37.2% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 638 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 465 مليون ريال في الربع المماثل من 2023، وفق بيان من الشركة لبورصة تداول.

وقالت الشركة، إن ارتفاع الأرباح على أساس سنوي، جاء نتيجة عدة عوامل، منها ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 7.7% ليصل إلى 2.445 مليار ريال في الربع الأول من العام المالي 2024م بالمقارنة مع 2.270 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.

وارتفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1.651 مليار ريال خلال الربع الأول من العام المالي 2024م بالمقارنة مع 1.562 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 5.7%، ويعود ذلك الارتفاع إلى النمو في إيرادات الشركة.

بينما بلغ هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) نسبة 36.3% في الربع الأول من العام المالي 2024م بالمقارنة مع 38.4% للربع المماثل من العام السابق.

ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من العام المالي 2024م بنسبة 18.4% لتصل إلى 753 مليون ريال، بالمقارنة مع 636 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى نمو الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

انخفضت مصاريف التمويل للربع الأول من العام المالي 2024م بنسبة قدرها 3.1% لتصل إلى 167 مليون ريال بالمقارنة مع 172 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، نظرًا للانخفاض في محفظة الديون.

كما بلغ مصروف الزكاة وضريبة الدخل للربع الأول من العام المالي الحالي نحو 35 مليون ريال بالمقارنة مع مصروف زكاة وضريبة دخل يبلغ 42 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

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