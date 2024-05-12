مصرف الراجحي ينهي طرح صكوك بقيمة مليار دولار

أعلن مصرف الراجحي، اليوم الأحد، عن انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة بقيمة مليار دولار، بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.

وقال البنك في بيان، إنه شأن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يعلن عن انتهاء طرح الصكوك، وستكون تسوية إصدار الصكوك يوم 16 مايو الجاري.

وبلغ العائد على الصكوك 6.375% سنويا، وهي صكوك مستدامة دائمة قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، وستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.