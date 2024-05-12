تراجع أرباح “زين السعودية” 94% في الربع الأول من 2024

تراجعت الأرباح الصافية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية” بنحو 94.1% في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، لتسجل 67 مليون ريال مقابل 1.14 مليار ريال في الربع المماثل من 2023، وفق بيان لتداول اليوم الأحد.

وأرجعت الشركة في بيانها انخفاض الأرباح إلى إتمام الشركة لصفقة بيع البنية التحتية للأبراج خلال الربع الأول من عام 2023 بمبلغ 1.144 مليار ريال، ما يعني إعادة تبويب القوائم المالية للربع الأول من 2023. وعودة الشركة لمسارها الطبيعي بناءَ على عملياتها التشغيلية.

وارتفعت إيرادات “زين السعودية” بقيمة 113 مليون ريال 4.67% في الربع الأول من 2024 إلى نحو 2.5 مليار ريال، وذلك للنمو في إيرادات قطاع الأعمال، خدمات الجيل الخامس، ومبيعات الجملة بالإضافة إلى النمو في إيرادات شركة “تمام للتمويل”.

بلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية للربع الأول من عام 2024 مبلغ 52 مليون ريال، وذلك لمواصلة تعزيز تجربة العملاء وجودة الخدمات.

وتحولت الشركة للربح على أساس ربع سنوي، لتسجل أرباحا بالربع الأول من العام مقابل خسائر في الربع الرابع من 2023 بنحو 54 مليون ريال.