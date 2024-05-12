شركة تابعة لـ “العقارية السعودية” توقع عقدا بـ 532 مليون ريال مع شركة تطوير بوابة الدرعية

أعلنت الشركة العقارية السعودية، في بيان اليوم الأحد، توقيع العقد المتعلق بتنفيذ “أعمال الحفر لمواقف السيارات “أ” ومواقف السيارات “ب” والأعمال ذات الصلة” مع شركة تطوير بوابة الدرعية.

وتبلغ قيمة العقد نحو 532 مليون ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة، ويتضمن العقد تنفيذ أعمال الحفر لمواقف السيارات “أ” ومواقف السيارات “ب” والأعمال ذات الصلة.

كانت الشركة أعلنت ترسية عقد لتنفيذ “أعمال الحفر لمواقف السيارات “أ” ومواقف السيارات “ب” والأعمال ذات الصلة” مع شركة تطوير بوابة الدرعية لإحدى شركاتها التابعة “الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية) في تاريخ 13 ديسمبر 2023.

وقالت الشركة إن الأثر المالي للمشروع سينعكس على الربع الرابع 2023 حتى الربع الأول 2025.

وتعد شركة بنيه إحدى الشركات المتخصصة في تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية والتي تملك الشركة العقارية السعودية (60%) منها. حيث تتخصص في إنشاء الطرق والشوارع والارصفة ومستلزمات الطرق، إنشاء الجسور والانفاق، تمديد انابيب النفط والغاز، إنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، إنشاء محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، إنشاء ارصفة الموانئ والإنشاءات البحرية، هدم وإزالة المباني وغيره، اعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية وتمديدات الشبكات.