أرباح “سال” للخدمات اللوجيستية ترتفع 99.7% في الربع الأول 2024

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية “سال” خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 99.76% على أساس سنوي.

ووفق بيان من الشركة لتداول اليوم الأحد، سجل صافي الربح بالربع الأول من العام الجاري نحو 208.4 مليون ريال مقابل 104.3 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات بالإضافة إلى التركيز المستمر على مراقبة التكاليف، والاستثمار في السيولة المتاحة والتي نتج عنهم زيادة في صافي الربح البالغ 208.4 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 33% إلى 452.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 340 مليون ريال تقريبا في الربع المناظر من العام الماضي.

وجاء نمو الإيرادات بدعم زيادة إيرادات قطاع المناولة الأرضية بنسبة 24.4% والعائد إلي الزيادة في حجم مناولة حمولات الشحن بنسبة 31.5%، وزيادة بنسبة 89% في إيرادات قطاع الحلول اللوجستية في الربع الأول من 2024.