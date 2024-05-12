قفزة 183% بأرباح “الكيميائية السعودية القابضة” بالربع الأول 2024

ارتفع صافي ربح الشركة الكيميائية السعودية القابضة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 183.4% على أساس سنوي.

ووفق ببان الشركة لتداول، اليوم الأحد، سجل صافي نحو 91.45 مليون ريال، مقابل 32.27 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وأرجعت الشركة القفزة في صافي الربح إلى زيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات وتحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات وانخفاض مخصص الزكاة والضريبة.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 58.27% إلى 1.64 مليار ريال، مقابل 1.04 مليار ريال في نفس الربع العام الماضي، بدعم زيادة كميات المنتجات المبيعة.