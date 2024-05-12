تايمز أوف إسرائيل: هاليفي ينتقد نتنياهو بسبب هجوم جباليا وحرب غزة

كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، انتقد بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفشله في تطوير استراتيجية الحرب.

ونقلت الصحيفة عن هاليفي قوله إن الجيش يهاجم منطقة جباليا شمال غزة مرة أخرى بسبب عدم وجود تحرك سياسي يؤدي إلى إنشاء سلطة حكم جديدة في القطاع بدلاً من حماس.

وحذر مسؤولون في الجيش نتنياهو من أن عدم قدرة حكومته على اتخاذ قرار يعرض حياة الجنود الإسرائيليين للخطر، وفقاً للصحيفة.

من ناحية أخرى، اتهم الجيش الحكومة بعدم استغلال الإنجازات العسكرية في غزة لتحقيق تقدم سياسي.

وكان الجيش الإسرائيلي قرر استئناف العمليات العسكرية في جباليا شمال قطاع غزة وإجلاء السكان بعد محاولات من حماس لاستعادة قدراتها هناك.

ودعا الجيش سكان جباليا والمناطق المجاورة للإجلاء والتوجه إلى غرب مدينة غزة، مع التأكيد على توسيع العمليات في مدينة رفح ودعوة سكان شرقي رفح للتوجه إلى منطقة المواصي جنوب قطاع غزة كمنطقة آمنة.