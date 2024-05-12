خسائر “نماء للكيماويات” ترتفع 57.8% إلى 29.7 مليون ريال في الربع الأول 2024

زادت خسائر شركة نماء للكيماويات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 57.87% على أساس سنوي، مع تراجع الإيرادات.

ووفق بيان من الشركة لتداول اليوم الأحد، سجل صافي الخسائر بالربع الأول من 2024، نحو 29.7 مليون ريال مقابل خسائر بقيمة 18.81 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وأرجعت الشركة تفاقم الخسائر إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 25%، كما انخفضت تكلفة المبيعات بسبب انخفاض الكميات المبيعة من المنتج الرئيسي، وارتفاع مصاريف التسويق نتيجة ارتفاع مصاريف الشحن.

وتراجعت الإيرادات إلى 98.08 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 131.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، بسبب الانخفاض الحاد لمتوسط أسعار بيع المنتجات، خاصة المنتج الرئيسى الإيبوكسي.