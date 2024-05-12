بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار.. حزمة تمويل كورية لدعم صناعة الرقائق

تعتزم كوريا الجنوبية، تقديم حزمة دعم تبلغ قيمتها أكثر من 10 تريليونات وون (نحو 7.3 مليار دولار) للاستثمارات والبحوث في مجال الرقائق، بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة في صناعة أشباه الموصلات.

وقال وزير المالية الكوري الجنوبي، تشوي سانغ موك، إن حكومة بلاده ستعلن قريباً تفاصيل هذه الحزمة، التي ستشمل دعمًا لمواد الرقائق وشركات صناعة المعدات والشركات ذات الصلة بسلاسل توريد أشباه الموصلات.

وأشارت وزارة المالية الكورية الجنوبية إلى أن البرنامج المقترح قد يشمل توفير قروض ميسرة وإنشاء صندوق جديد يتم تمويله بواسطة المؤسسات المالية الحكومية والخاصة.

وفي الوقت الحالي، تعمل كوريا الجنوبية على بناء مجمع ضخم للرقائق في مدينة “يونغين”، والذي يعد أكبر مجمع للتكنولوجيا الفائقة في العالم.

كما تعهد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بتوفير جميع الموارد اللازمة “للانتصار في حرب الرقائق”، كما وعد بتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين في هذا القطاع.