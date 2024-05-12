ارتفاع صادرات التمور بنسبة 13.7% إلى 644 مليون ريال بالربع الأول من 2024

ارتفعت قيمة صادرات السعودية من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 بنسبة 13.7% على أساس سنوي لتصل إلى 644 مليون ريال مقابل 566 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وحسب ييانات المركز الوطني للنخيل والتمور، شملت صادرات المملكة من التمور مجموعة من الدول من حيث ارتفاع ونمو قيمة الصادرات إليها خلال الربع الأول من العام 2024، حيث تجاوزت نسبة صادرات المملكة من التمور في العديد من الدول عن 100% ومنها على سبيل المثال (جمهورية النمسا، ومملكة النرويج، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل، وجمهورية البرتغال، وجمهورية ألمانيا، وكندا).

وارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور إلى مملكة المغرب بنسبة 69%، وجمهورية إندونيسيا بنسبة 61%، وجمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 41%، والمملكة المتحدة بنسبة 33%، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت ارتفاعًا في قيمة صادرات التمور إليها بنسبة 29%، كما ارتفعت صادرات المملكة من التمور إلى ماليزيا بنسبة 16% .

وتأتي هذه الارتفاعات من الصادرات نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة لقطاع النخيل والتمور، حيث يسعى المركز الوطني للنخيل والتمور في تنمية هذا القطاع المهم بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لتكون تمور المملكة الخيار الأول للمستهلكين عالمياً.

كما يسعى في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها، وتسهيل إجراءات تصديرها وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع.