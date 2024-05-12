هتان السيف.. سعودية تدخل التاريخ بضربة قاضية

في عالم رياضة الفنون القتالية المختلطة، سطّرت البطلة السعودية هتان السيف اسمها بحروف من ذهب، بعد تحقيقها إنجازًا تاريخيًا لا مثيل له.

فقد أصبحت أول سعودية تخوض نزالًا في منظمة “دوري المحترفين” (PFL) العالمية، محققةً فوزًا ساحقًا على منافستها المصرية ندى فهيم بالضربة القاضية.

لم يكن فوز هتان السيف عاديًا، بل كان بمثابة كسرٍ للحواجز وتحدٍّ للنّماذج النمطية، وإثباتٍ لقدرات المرأة السعودية في رياضة ظنّ البعض أنّها حكرٌ على الرجال.

“الوئام” تستعرض في هذا “الإنفوغراف” أبرز المعلومات عن السعودية هتان السيف.