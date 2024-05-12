الأونروا: 300 ألف نازح فلسطيني من رفح حتى الآن

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن إحصائية جديدة بشأن عدد النازحين الفلسطينيين من رفح الفلسطينية اليوم الأحد.

وقالت الأنوروا، إن هناك نحو 300 ألف شخص فروا من رفح خلال الأسبوع الماضي مع استمرار التهجير القسري وغير الإنساني للفلسطينيين.

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وأشارت المنظمة الأممية، إلى أنه لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه في قطاع غزة، مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية، أمس السبت، أوامر جديدة بعمليات إخلاء في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في إطار استعداداتها لتوسيع عملياتها العسكرية في المدينة الحدودية.