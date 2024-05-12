الرياض تسيطر على الأحياء الأكثر تداولا بالبورصة العقارية الأحد

سيطرت أحياء العاصمة السعودية الرياض على قائمة الأكثر تداولا بالبورصة العقارية اليوم الأحد.

ونفذت البورصة العقارية خلال تعاملات اليوم 827 صفقة بقيمة إجمالية نحو 675.2 مليون ريال، على مساحات متداولة تخطت 2 مليون متراً مربعاً.

وجاءت الأحياء الأكثر تداولاً كالتالي:

*الرمال، الرياض: بقيمة صفقات نحو 74.8 مليون ريال.

*نمار، الرياض: بقيمة صفقات نحو 14.6 مليون ريال.

*بدر، الرياض: بقيمة صفقات نحو 7.5 مليون ريال.

*الوسام، الرياض: بقيمة صفقات نحو 6.7 مليون ريال.

*الحائر، الرياض: بقيمة صفقات نحو 3 مليون ريال.