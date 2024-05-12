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فريق التحرير

12 مايو 2024

إطلاق جهاز “الكاونتر المتنقل” لإنهاء إجراءات المستفيدين من “طريق مكة” آليًا

محليات
إطلاق جهاز “الكاونتر المتنقل” لإنهاء إجراءات المستفيدين من “طريق مكة” آليًا

سخرت وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، التقنيات والأنظمة والتجهيزات المُعززة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة في إنهاء إجراءات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” بيسر وسهولة.

وأطلقت “الداخلية” و”سدايا” في عام المبادرة السادس، جهاز الكاونتر المتنقل، الذي يُتيح إنهاء إجراءات المستفيدين آليًا، بأخذ الخصائص الحيوية، والتقاط صورة الوجه، وقراءة بيانات جوازات المسافرين، وتسهيل إجراءات كبار السن وذوي الإعاقة، باستخدام أحدث التقنيات لتحقيق أعلى درجات الأمان والموثوقية.

ويحتوي الجهاز المتنقل الذي تم توفيره في صالات المبادرة، على مستشعر بصمات الأصابع، وجواز السفر، وكاميرا أمامية وأخرى خلفية، وشبكة للتواصل ونقل بيانات المستفيدين إلى أنظمة وزارة الداخلية للمصادقة عليها، والتأكد من سلامة وثائق السفر والتأشيرات.

يُذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات “الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام”، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

 

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