أخصائي نفسي: 7 أنماط للشخصيات السامة علينا تجنبها

حذر الأخصائي النفسي، فهد بن مسلم، من العلاقات السامة وتأثيرها النفسي الضار، مشيرًا إلى 7 أنماط تميز الشخصيات السامة التي نصح بضرورة الابتعاد عنها.

وقال “بن مسلم”، في لقاء ببرنامج “صباح السعودية” على شاشة “السعودية”، إن الأنماط الشخصية في العلاقات السامة تشمل: السيكوباتية، والنرجسية، والمسيطرة، والحاقدة، والمتسلطة، والسلبية، والمهرجة، مضيفًا أنها تشترك جميعها في نمط السلوك المؤذي، واستخدام السخرية والاستهانة بالطرف الآخر كجزء من أسلوب تعاملها ومحاولتها فرض سيطرتها.

وبينما نصح “بن مسلم” بضرورة الابتعاد عن مثل هذه الشخصيات، قال إن “الحياة هي اختيار والسعادة قرار”، مؤكدًا على ضرورة الاعتماد على التواصل الصادق والفعّال في بناء العلاقات الجديدة، وتجنب التضليل وإخفاء الحقائق، وأضاف أن كل شخص مطالب بالتعرف على قيمه واحتياجاته، وتعلم كيفية التعبير عنها بوضوح واحترام، دون خوف من التعرض للرفض أو الانتقاد.

كما نصح باتباع هذه الخطوات البسيطة للمساهمة في خلق بيئة صحية ومريحة تسهم في تعزيز السعادة والرضا في العلاقات الشخصية والمهنية.