باحثون روس يطورون أداة تُقلص مدة جراحة الغدة الدرقية إلى النصف

نجح فريق من الباحثين في جامعة “سيتشينوف” الطبية الحكومية بموسكو بتطوير أداة جراحية تُقلّص مدة جراحة الغدة الدرقية بنسبة تزيد عن 50%.

تعتمد هذه التقنية الجديدة على فتح قنوات صغيرة تحت الجلد والعضلات لمرور منظار وأدوات الجراحة.

يُتيح ذلك للجراح إجراء العملية بدقة عالية مع الحد الأدنى من التلف للأنسجة المحيطة، مما يُقلل من الألم للمرضى.

توفر هذه الأداة الجديدة إنجاز جراحة الغدة الدرقية في غضون 30 إلى 45 دقيقة فقط، مقارنةً بساعة أو أكثر في العمليات التقليدية.

وقال مصدر في جامعة “سيتشينوف” الطبية: “بفضل هذا الحل التقني سيكون من الممكن التقليل من مدة العملية الجراحية إلى حد بعيد، أي بالنسبة 50% على الأقل”.

كما أوضح المشارك في المشروع ماكسيم ساليبا: “نخطط للحصول على براءة اختراع هذا المنتج الطبي ونتوقع أن يكون الجهاز الجديد مطلوباً في جراحة الفيديو بالمنظار”.