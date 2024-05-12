النائب العام يفتتح نيابة مطار الملك خالد الدولي بالرياض

افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الأحد، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، مكتب النيابة العامة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

يأتي افتتاح هذا المكتب في إطار جهود مجلس النيابة العامة لتطوير البيئة المكانية والإجرائية للأعمال القضائية، وتسخير كافة الإمكانات لخدمة المواطنين والمقيمين والمسافرين، وضمان سرعة نظر قضاياهم وفق النظام.

وتعمل نيابة مطار الملك خالد الدولي على مدار الساعة، لضمان تمتع المسافرين بحقوقهم والضمانات المقررة لهم.

ويتميز المكتب بكادره المؤهل من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، ويتم العمل بها وفق أفضل الممارسات المهنية العدلية للوصول للعدالة الناجزة.

وتُعتبر نيابة مطار الملك خالد الدولي بالرياض ثالث نيابة يتم افتتاحها في هذا الصدد، حيث سبقها افتتاح النيابة العامة بمطار تبوك والنيابة العامة بمطار جدة.

يُعدّ افتتاح هذا المكتب خطوة هامة نحو تعزيز العدالة وتوفير خدمات أفضل للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي.