آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

حقق فريق آرسنال الفوز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستضاف ملعب أولد ترافورد، أحداث مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد، في الجولة السابعة والثلاثين من البريميرليج.

وسجل لياندرو تروسارد لاعب آرسنال هدف فريقه في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 20 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز نجح آرسنال في رفع رصيده إلى النقطة 86 متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بشكل مؤقت، حيث فاز في 27 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات وخسر مثلهم.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54، متواجدًا في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث خاض 36 مباراة، فاز في 16 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات، بينما هُزم في 14 مباراة.