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12 مايو 2024

بلينكن يدافع عن وقف تسليم القنابل لإسرائيل: ليست لديها “خطة ذات مصداقية” في رفح

دوليات
بلينكن يدافع عن وقف تسليم القنابل لإسرائيل: ليست لديها “خطة ذات مصداقية” في رفح

دافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، عن قرار وقف تسليم 3500 قنبلة لإسرائيل بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها في مدينة رفح بقطاع غزة.

وقال: إن إسرائيل ليست لديها “خطة ذات مصداقية” لحماية نحو 1.4 مليون مدني يحتمون هناك.

وأضاف بلينكن في حديث لشبكة “إيه.بي.سي نيوز” أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال عاقد العزم على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأن شحنة القنابل، ومنها ما يبلغ وزنها 500 رطل (نحو 227 كيلوجراماً) وأخرى وزنها ألفي رطل (907 كيلوجرامات)، هي حزمة الأسلحة الأمريكية الوحيدة التي تم حجبها.

وأوضح أنه إذا شنت إسرائيل هجوماً واسع النطاق على رفح التي تقول إسرائيل إنها تعتزم اجتياحها للقضاء على مقاتلي حركة “حماس”، فإن الموقف الأمريكي المتعلق بمساعدة إسرائيل قد يتغير.

وقال بلينكن إن بايدن أوضح لإسرائيل أنها إذا “شنت هذه العملية العسكرية الكبرى في رفح، فهناك أنظمة أسلحة معينة لن ندعمها أو نوفرها من أجل هذه العملية”.

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