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فريق التحرير

12 مايو 2024

مؤتمر دولي في الكويت يتعهد بملياري دولار لدعم غزة

دوليات
مؤتمر دولي في الكويت يتعهد بملياري دولار لدعم غزة

تعهّدت جهات مانحة خلال مؤتمر في الكويت، اليوم الأحد، تقديم أكثر من ملياري دولار لمساعدة قطاع غزة المدمّر جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر بين إسرائيل وحركة “حماس”.

وجاء في البيان الختامي لمؤتمر دولي للمانحين، نظمته الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن المبلغ وهو ملياران و696 ألفاً و314 دولاراً “يتم تنفيذه خلال العامين 2024- 2025.

وستعمل المبادرة خلال العامين القادمين -كمرحلة أولى قابلة للتمديد- على حشد الجهود لدعم التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة في قطاع غزة.

ودعا البيان الذي تلاه المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بدر سعود الصميط إلى “إطلاق نداء إنساني عاجل ومناشدة لجميع قادة الدول والحكومات، وقيادات الهيئات والمؤسسات الدينية، ورؤساء المنظمات الدولية على مستوى العالم؛ للتدخل العاجل من أجل وقف الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، خصوصاً في ظل تطور الأحداث في منطقة رفح”.

وإلى جانب المؤسسات الكويتية، شارك في مؤتمر المانحين مؤسسة “قطر الخيرية”، مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية، منظمة الإغاثة الإسلامية في برمنغهام، مؤسسة الخير في بريطانيا، إلى جانب جهات حكومية ورسمية ومنظمات عمل خيري وإنساني عدة، بحسب بيان صادر عن “أوتشا”.

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