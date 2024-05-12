بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج بثنائية في الدوري الألماني

نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق الفوز على فولفسبورج بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الألماني.

واستضاف ملعب آليانز آرينا، أحداث مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج في الجولة الثالثة والثلاثين من البوندسليجا.

وسجل لوفرو زفوناريك لاعب بايرن ميونخ الهدف الأول في الدقيقة 4، فيما أضاف ليون جوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 13 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز ارتقى رصيد بايرن ميونخ إلى النقطة 72 متواجدًا في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، حيث خاض 33 مباراة، وفاز في 23 لقاء، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في 7 مرات.

وفي المقابل توقف رصيد فولفسبورج عند النقطة 37، متواجدًا في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الألماني، جمعهم من 33 مباراة، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 7 مباريات، بينما تعرض للهزيمة في 16 مرة.

جدير بالذكر أن باير ليفركوزن قد حصد لقب الدوري الألماني هذا الموسم لأول مرة في تاريخه، وقبل انتهاء المسابقة بخمس جولات.