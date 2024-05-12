طرابزون يفوز على إسطنبول بثلاثية في الدوري التركي

فاز فريق طرابزون سبور على نظيره إسطنبول بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد في الدوري التركي.

والتقى طرابزون سبور مع إسطنبول سبور على ملعب بابارا بارك، في الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري التركي.

وسجل ثلاثية طرابزون كلا من اونواشو بواقع هدفين في الدقيقتين 6، 7، وتوماس مونييه في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى النقطة 61 متواجدًا في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي، حيث لعب 36 مباراة فاز في 19 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر في 13 مرة.

بينما يتواجد إسطنبول في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري التركي، ولديه 16 نقطة في رصيده، حيث خاض 36 مباراة، نجح في 4 مواجهات، وتعادل في 7 مباريات، بينما هُزم في 25 لقاء.