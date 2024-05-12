“الأمن العام” يضبط عدداً من المتسولين بمنطقة جازان

ألقى الأمن العام القبض على عدد من المتسولين في منطقة جازان، وذلك ضمن مواصلة الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة في كافة مناطق المملكة.

وتم رصد وضبط رجل من الجنسية اليمنية يقوم بالتسوّل بشكل مباشر أمام إحدى الإشارات المرورية، ورجل وامرأة من الجنسية اليمنية يقومان بالتسوّل بشكل مباشر أمام أحد المحلات التجارية، وكذلك امرأة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسوّل بشكل مباشر أمام أحد المحلات التجارية.

وأهاب الأمن العام الجميع بالإبلاغ عن المتسولين على رقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وعلى رقم 999 في بقية مناطق المملكة، مضيفاً: “شعارنا دائماً.. لا تعطيهم، ومعاً نكافح التسول”.