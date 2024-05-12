العلاقات المصرية السعودية.. وترسيخ الشراكات الاستثمارية

الدكتور السيد خضر – الخبير الاقتصادي ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية

تعدّ العلاقات المصرية السعودية من العلاقات الاستراتيجية والمهمّة بين الجانبين، حيث تمتدّ لفترة طويلة وتتّسم بالتعاوُن والتضامُن في مختلف المجالات.

وتأتي عملية ترسيخ الشراكات الاستثمارية بين مصر والسعودية ضمن أهم أركان هذه العلاقات، وشهدت الفترة الأخيرة تعزيزا كبيرا في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية، إذ تمتلك الرياض والقاهرة إمكانات اقتصادية هائلة وقطاعات استثمارية واعدة، وبالتالي تتميّز العلاقات الاستثمارية بين البلدين بتنوُّعها، وتشمل عدّة قطاعات، ومِن بين القطاعات الاستثمارية الأكثر جذبا، قطاع الطاقة.

ويتمتّع كلا البلدين بإمكانات هائلة في مجال الطاقة، بما في ذلك قطاعات النفط والغاز والكهرباء، كما تشهد العلاقات الاستثمارية بين البلدين تعاوُنا واسع النطاق، يشمل الاستثمار في مشروعات البترول والغاز والمصافي والمحطات الكهربائية وقطاعَي البنية التحتية والنقل.

ويعتبر تطوير البنية التحتية وتحسين قطاع النقل مِن أولويات البلدين، وتشمل الاستثمارات المشتركة في هذا المجال: مشروعات الطّرق والجسور والموانئ والسكك الحديدية والمطارات، وتعدّ السياحة مجالا استثماريا مهما بين مصر والسعودية، حيث تتميّز مصر بمواقعها الأثرية الرائعة والشواطئ السّاحرة، في حين تمتلك السعودية تراثا ثقافيا وطبيعيا فريدا، بما في ذلك الكعبة المكرّمة والمدينة المنورة والمواقع السياحية في البحر الأحمر والباحة ونيوم.

وتشهد العلاقات الاستثمارية في قطاع السياحة تبادُل الاستثمارات في مشروعات الفنادق والمُنتجعات والتطوير السياحي، فضلا عن قطاع التصنيع، ويعتبر قطاع التصنيع فرصة استثمارية واعدة بين البلدين، إذ تتمثّل الفرص في التعاون في مجالات مثل: الصناعات الثقيلة والكيميائية والمعدنية والصناعات الغذائية والملابس والمنتجات الإلكترونية والتكنولوجيا والابتكار.

ويتميّز البلدان بقطاع التكنولوجيا والابتكار النشط، ويتم تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي وتبادُل الخبرات والتقنيات، وخلال الفترة الماضية وُقِّع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما في ذلك إنشاء الهيئة المصرية السعودية للاستثمار، وبرنامج تنمية سيناء، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصّة في مدينة نيوم السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك السعودية ومصر دورا مهمّا في المنطقة العربية، وتلعبان دورا قياديا في العديد مِن القضايا الإقليمية، يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، كما يُعزّز التكامُل الاقتصادي والتنمية في المنطقة بأسرِها.

وتستمر العلاقات المصرية السعودية في التطوُّر والتعزيز في المستقبل، وذلك بفضل التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي وتوطيد الشراكات الاستثمارية، أيضا مشروع الرّبط البحري لنقل الركّاب بين مصر والسعودية يُعدّ مشروعا ذا أهمية استراتيجية كبيرة، وسيكون له تأثير إيجابي على أداء الاقتصاد في المنطقة من خلال تعزيز عملية التجارة والسياحة.

ويُمكن للرّبط البحري بين مصر والسعودية تعزيز حركة التجارة والتبادُل التجاري بين البلدين، حيث يُتيح هذا المشروع فرصا جديدة للتجارة البحرية وتسهيل تدفُّق البضائع والسلع بين البلدين، ممّا يُعزّز التبادُل التجاري ويعزّز الاقتصاديات في المنطقة.