التعاون يُعلن عن إجراء لاعبه لعملية الرباط الصليبي بنجاح

أعلن نادي التعاون عن إجراء محمد محزري لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عملية جراحية في الرباط الصليبي اليوم الأحد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر منصة “أكس”: “أجرى صباح اليوم اللاعب محمد محزري عملية جراحية إصلاح الرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى بمستشفى سبيتار بالدوحة تحت اشراف الطبيب اليوناني بابا كوستاس، دعواتنا للنجم محمد محزري بالسلامة والعودة سريعا للملاعب”.

وتعادل التعاون سلبيًا أمام الرياض في آخر ظهور له في بالجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن التعاون يتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 52 نقطة في رصيده، حصيلة 31 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء، وتعادل في 10 مباريات، بينما تعرض للهزيمة في 7 مرات.