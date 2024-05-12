باحث سياسي لـ”الوئام”: نتنياهو يتعمّد إتمام اجتياح رفح والمناورة لعدم توقيع اتفاق هدنة في غزة

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

12 مايو 2024

باحث سياسي لـ”الوئام”: نتنياهو يتعمّد إتمام اجتياح رفح والمناورة لعدم توقيع اتفاق هدنة في غزة

دوليات
باحث سياسي لـ”الوئام”: نتنياهو يتعمّد إتمام اجتياح رفح والمناورة لعدم توقيع اتفاق هدنة في غزة

الوئام – خاص

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مزيدا مِن أوامر التهجير الجديدة لسكان مناطق شرقي رفح والتوجّه إلى منطقة المواصي، فهل تتحقّق محاولة إنقاذ فرص السلام في قطاع غزة أم تتغلّب أهداف نتنياهو باجتياح رفح الفلسطينية؟

يقول الدكتور رياض عيد، الإعلامي والباحث اللبناني المتخصّص في العلاقات الدولية: “بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، غير راغبٍ في إبرام أي تسوية سياسية بشأن القضية الفلسطينية، وموافقة حركة حماس على ورقة الهدنة وشروطها أحرجت نتنياهو ووضعته في مأزق، وبالتالي تكرّس الولايات المتحدة وأطراف إقليمية جهودها لتمرير مشروع الهدنة، بينما يجد نتنياهو نفسه مُجبرا على استكمال العملية العسكرية في رفح الفلسطينية والمناورة لإتمامها، بعدما وعد بذلك حتى لو تمت الهدنة في غزة”.

الدكتور رياض عيد، الإعلامي والباحث اللبناني المتخصّص في العلاقات الدولية

ويُضيف رياض عيد، في حديث خاص لـ”الوئام”: “اجتياح الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح من الناحية الفلسطينية، كان مناورة من نتنياهو لإجبار الفصائل على اشتراط انسحاب إسرائيل من المعبر، ما يعني الخروج من الاتفاق والإضافة على الورقة، ثم المزيد من التعنّت الإسرائيلي والأخذ والردّ وكسب الوقت لإتمام عملية رفح الكاملة”.

ويوضّح الباحث اللبناني أن “نتنياهو يعتمد على عامل الوقت لقضم أراضي رفح رويدا رويدا، دون إغضاب الإدارة الأمريكية، ولهذا تعمّد دخول شرق رفح واحتلال المعبر، ويعمد نتنياهو إلى التملّص مِن توقيع أي تسوية سياسية أو هدنة مع حركة حماس، كي لا تكون بمثابة هزيمة له تضاف إلى سجل انتكاساته أمام الرأي العام الداخلي في بلاده”.

تابعنا: