موعد إعلان ريال مدريد عن انضمام مبابي

كشف الصحفي أكرم كونور، عن موعد إعلان ريال مدريد الإسباني عن ضم الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

مبابي أعلن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الكروي الحالي، والذي يتزامن مع نهاية عقده مع الفريق الفرنسي.

ونشر أكرم كونور عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأن ريال مدريد سينتظر إلى ما بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند، المقرر إقامته في 1 يونيو للإعلان عن توقيع مهاجم باريس سان جيرمان وفرنسا كيليان مبابي.

ويشارك كليان مبابي في آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان اليوم أمام تولوز، في بطولة الدوري الفرنسي.

ويلعب باريس سان جيرمان حاليًا مع تولوز، في المباراة المقامة حاليًا، والفريقين متعادلًا بهدف لمثله.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ولديه 71 نقطة في رصيده، بينما يتواجد تولوز في المرتبة الحادية عشر برصيد 41 نقطة.