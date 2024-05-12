بوتين يقيل وزير الدفاع سيرغي شويغو ويعيّن بيلوسوف خلفاً له

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، وزير الدفاع سيرغي شويغو في تغيير كبير للقيادة العسكرية بعد مرور أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا.

واقترح بوتين الاقتصادي أندريه بيلوسوف ليحل محل شويغو، وفقا لقائمة الترشيحات الوزارية التي نشرها مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي.

كذلك أصدر بوتين مرسوماً بتعيين شويغو أميناً عاماً جديداً لمجلس الأمن القومي، خلفا لنيكولاي باتروشيف الذي سيتم الإعلان عن مهامه الجديدة “في الأيام المقبلة” وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله: “سيواصل شويغو العمل في هذا القطاع (الدفاع) الذي يعرفه جيداً، يعرفه جيداً من الداخل، جنباً إلى جنب مع زملائه وشركائه في مكان عمله السابق”.

بوتين ملزم دستوريا بتعيين مجموعة جديدة من الوزراء في الحكومة – أو إعادة تعيين الوزراء الحاليين – بعد فوزه في انتخابات مارس التي غابت عنها المعارضة.

ويجب أن يوافق المشرعون في البرلمان الروسي على ترشيحات الرئيس، وهو ما من المقرر أن يفعلوه الثلاثاء.

ويأتي التعديل الكبير مع تقدم القوات الروسية في ساحة المعركة للمرة الأولى منذ أشهر، وكان شويغو عُين وزيراً للدفاع في عام 2012.