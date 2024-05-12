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12 مايو 2024

خبير بيئي يحذّر لـ”الوئام”: الأرض تُعبّر عن غضبها بسبب تلاعب الإنسان بالمناخ

منوعات
خبير بيئي يحذّر لـ”الوئام”: الأرض تُعبّر عن غضبها بسبب تلاعب الإنسان بالمناخ

خاص – الوئام

أجرت صحيفة “الجارديان” البريطانية استطلاعًا لمئات من كبار خبراء المناخ، توقّعوا خلاله حدوث موجات حر كارثية وفيضانات وعواصف، ويعتقد 6% فقط مِن المشاركين في الاستطلاع أنه مِن الممكن بلوغ عتبة 1.5 درجة مئوية، وهذا يتطلَّب اتخاذ إجراءات جذريّة سريعة للغاية لوقف الانبعاثات المتزايدة في العالم نتيجة حرق الوقود الأحفوري.

وكان تقرير صدر عن الأمم المتحدة في نوفمبر 2023، قد أظهر أنَّ التعهدات الحالية للدول المُتعلّقة بالانبعاثات ومواجهة تغيّر المناخ، لا تزال تُنذر بارتفاع درجات الحرارة في العالم بنحو 3 درجات مئوية في هذا القرن.

ويرى الدكتور هشام عيسى، خبير علوم البيئة وتغيّر المناخ، أنّ “ارتفاع درجات الحرارة في العالم بنحو 3 درجات، سيناريو يرسمه ويتوقّعه خبراء المناخ، ومِن الممكن أن يحدُث أو لا يحدث، لأنّ الفترة الزمنية للتوقُّع كبيرة وتصل إلى سنوات عديدة”.

ويُضيف هشام عيسى، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنه “يجب ألا تتخطَّى درجة حرارة الأرض 1.5، وفقا لاتفاقية باريس للمناخ، حتى لا تحدُث كوارث وانهيارات مُناخية، مِن خلال تكثيف جهود خفض الانبعاثات الكربونية”، موضّحا أنَّ “الجهود قليلة في مواجهة تلوّث الهواء، والدول المُتقدّمة الكبيرة وبالذات الغربية لا تقود جهودا حقيقيّة في هذا المجال”.

ويُتابع خبير علوم البيئة: “يوجد خلافٌ بين الدول الكبرى على خفض الانبعاثات، كما أنها تتهرَّب من الالتزام بدفع المخصّصات للدولة النامية لمواجهة الانبعاثات، في الوقت الذي تُخصّص فيه المليارات لدعم الحروب”.

ويُشير عيسى إلى أنّ “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، إحدى الاتفاقات الثلاثة التي اعتُمدت في قمة ريو، المعروفة بقمّة الأرض في عام 1992، لم تضمّ الصين والهند والبرازيل، وبالتالي فهذه الدول التي تصدر نِسب تلوُّث كبيرة غير مُلزمةٍ بخفض الانبعاثات، لذلك يجب تعديل الاتفاقية”.

خبير المناخ يُشدِّد على أنّ “الأرض تُعبّر عن غضبها بسبب تلاعُب الإنسان بالمناخ وعدم التزامه بالحفاظ على الكوكب، فنلاحِظ تطوُّرات كبيرة وتأثّر دول الشمال بدرجات الحرارة العالية، وأصبحت الأزمة تطال جميع الدول النامية والمتقدِّمة”.

ويختتم عيسى حديثه قائلا إنّ “قادة الدول بيدهم الأمر، ويجب أن يتحرَّكوا لإنقاذ الكوكب، وفي نفس الوقت لا يُمكن التخلِّي عن الوقود الأحفوري، لكن الأهم حُسن استخدامه وترشيده، مع زيادة الطاقة المتجدّدة”.

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