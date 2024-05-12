باحث سياسي لـ”الوئام”: انضمام ليبيا لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل رسالة مساندة لفلسطين

قدَّمت ليبيا طلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب المادة الـ63 مِن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، لتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمُعاقبة عليها، فماذا عن أهميّة تلك الخطوة وتأثيرها دوليا؟

في هذا السّياق، يرى إدريس إحميد، المحلّل السياسي والباحث الليبي، أنّ “هذه خطوة مُهمّة للغاية مِن جانب الدولة الليبية التي كانت سبّاقةً في محاربة تغلغل الدور الإسرائيلي في قارة أفريقيا، ودعم القضية الفلسطينية، كما عملت ليبيا على عودة الحق في جنوب أفريقيا ودعم حركات التحرُّر مِن الاستعمار”.

ويقول إدريس إحميد، في حديث خاص لـ”الوئام”، إنَّ “دعم الدور الجنوب أفريقي المُساند للقضية الفلسطينية، مِن جانب ليبيا، أمام محكمة العدل الدولية، سيُعزّز مِن حجم الدعوى الدولية الجنوب إفريقية، ويزيد مِن فرص تأثيرها دوليا، ويخلق معاملات ضغط مُكثّفة على ممارسات الاحتلال، ويفضح أدوار الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين”.

ويُضيف المحلل السياسي الليبي أنّ “الشارع الليبي يُقابل خطوة بلاده بنوعٍ مِن الارتياح ونوع مِن المُساندة الحقيقية على الصّعيد السياسي الدولي، خصوصا أنَّ القضية الفلسطينية تعرَّضت لنوعٍ مِن النّسيان مِن جانب بعض الأطراف الإقليمية، بفعل تأثيرات ما بعد عام 2011، وما عُرِف بثورات الربيع العربي”.