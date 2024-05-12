باريس سان جيرمان يسقط في فخ الهزيمة أمام تولوز في المباراة الأخيرة لـ مبابي

سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ الهزيمة أمام تولوز بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الفرنسي.

واستضاف ملعب حديقة الأمراء، أحداث مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري.

وسجل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان هدف فريقه الوحيد في المباراة في الدقيقة الثامنة، ليسجل اللاعب أخر أهدافه مع الفريق.

وتعد هذه المباراة الأخيرة لكليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، مع ناديه، حيث أعلن اللاعب رحيله بنهاية الموسم الجاري، والذي يتزامن مع نهاية عقده.

فيما سجل ثلاثية تولوز كلا من تهيجس دالينجا في الدقيقة 13، ويان جبوهو في الدقيقة 68، فرانك ماجري في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 70 محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، حيث خاض الفريق 32 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 20 لقاء، وتعادل في 10 مواجهات، بينما خسر في مباراتين.

وعلى الجانب الآخر فقد حصد تولوز ثلاث نقاط جديدة في رصيده، وأصبح 43 نقطة متواجدًا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، حيث خاض 33 مباراة، فاز في 11 لقاء، وتعادل في 10 مواجهات، بينما هُزم في 12 مرة.