نانت يخسر أمام ليل في الدوري الفرنسي

خسر فريق نانت أمام ليل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

والتقى نانت مع ليل في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري.

وسجل جوناثان ديفيد لاعب ليل هدفي فريقه في المباراة أمام نانت، في الدقيقتين 8، 11 من زمن المباراة.

فيما أحرز ماتيس أبلين لاعب نانت هدف فريقه الوحيد في المباراة أمام ليل، في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة فقد حصد فريق ليل ثلاث نقاط جديدة في رصيده ليصبح 58 نقطة، متواجدًا في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي حيث خاض 33 مباراة، فاز في 16 لقاء، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر في 7 مباريات.

فيما تجمد رصيد نانت عند النقطة 33 متواجدًا في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، حصيلة لعبه 33 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 6 مواجهات، بينما هُزم في 18 لقاء.