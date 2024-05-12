الزمالك يسقط في فخ الهزيمة أمام نهضة بركان بالكونفدرالية

تعرض فريق الزمالك لهزيمة أمام نظيره نهضة بركان في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحل الزمالك ضيفًا على فريق نهضة بركان، في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وسجل هدفي نهضة بركان كلا من إيوسوفو دايو في الدقيقة 13، و عادل تاحيف في الدقيقة 32 من زمن اللقاء.

واستطاع سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، تسجيل هدف لفريقه أمام نهضة بركان في الدقيقة 46.

وسيواجه الزمالك نظيره نهضة بركان، يوم 19 مايو الجاري في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة، بإياب نهائي كأس الكونفدرالية.