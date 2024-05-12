محافظ الطائف يبحث إنشاء مرصد للسياحة المستدامة

التقى الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، بأمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمرصد الطائف للسياحة المستدامة.

وأطلع محافظ الطائف على مبادرة الأمانة لإنشاء مرصد الطائف للسياحة المستدامة، والتي تتماشى مع مبادرة السعودية الرامية إلى إنشاء المركز العالمي للسياحة المستدامة. وهدف هذا الإنشاء تحويل قطاع السياحة إلى صافي الانبعاثات الصفري، ودعم الجهود العالمية في حماية الطبيعة والمجتمعات.

وأكد المهندس عبدالله الزايدي حرص الأمانة على تعزيز تنمية سياحية مرتكزة على أسس قوية. وسيكون مرصد الطائف للسياحة المستدامة أول مرصد عربي مسجل في الشبكة العالمية لمراصد السياحة المستدامة، وهو يهدف إلى تطوير قطاع السياحة وفق معايير دولية للمحافظة والاستدامة وتعزيز البنية الاقتصادية بشراكة المجتمع المحلي.

وأشار إلى أن تطوير قطاع السياحة يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الطائف، ويلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، مما يساعد في جذب الزوار وتطوير الوجهات السياحية.