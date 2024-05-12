النصر يفقد لاعبه أمام الهلال في الدوري

يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الهلال، يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي النصر مع غريمه التقليدي الهلال، في الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأنه تأكد غياب عبد الرحمن غريب، لاعب فريق النصر، عن مواجهة الهلال.

وأشارت الرياضية إلى أن غريب تحسنت حالته خلال الأسبوع الماضي، لكنه غاب عن قائمة مباراة الأخدود، الخميس في نجران، لعدم اكتمال جاهزيته.

وأشارت الرياضية إلى أن اللاعب لم يكن بمقدوره اللحاق بالمباراة المقبلة أمام الهلال.

وكان غريب تعرض للإصابة، في العضلة الخلفية، خلال مباراة الفريق أمام الخليج، في 27 أبريل الماضي، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 77 نقطة في رصيده، حيث خاص العالمي 31 مباراة، فاز في 25 لقاء، وتعادل في مواجهتين، فيما خسر في 4 مباريات.

وعلى الجانب الآخر فقد حصد الهلال لقب الدوري السعودي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، ووصل عدد نقاطه إلى 86.